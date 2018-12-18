Yalova sarı kart cezalısı mağduru

Yalova’nın, berabere kaldığı Düzkaya maçında 3 futbolcusu gördükleri sarı karlar nedeniyle dört sarı kart cezalısı durumuna düştü. Yalova’nın, Mehmet ile ise yolların ayrılması gündeme geldi

K-PET Birinci Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Yalova, 0-0 berabere kaldığı Düzkaya maçında, futbolcularının gördüğü sarı kartlar nedeniyle adeta sarardı.

Yalova defansının 2 önemli futbolcusu Çağan Ayatay ile Mahmut İneci ve genç futbolcu Selçuk Dilik, gördükleri sarı karlar nedeniyle dört sarı kart cezalısı durumuna düştü. 3 futbolcu da Yalova’nın, Cumartesi günü Yeni Boğaziçi ile deplasmanda oynayacağı, 14. hafta maçında forma giyemeyecekler.

Bu arada Yalova’nın Türkiyeli futbolcusu Mehmet Temiz ile yolların ayrılması gündeme geldi. Takımın Türkiyeli kalecisi Kıvanç ise Düzkaya maçında fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden Kıvanç’ın, Yeni Boğaziçi deplasmanda forma giyip giymeyeceği, maç gününde belli olacak.