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Yalova sakata geldi

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Yalova sakata geldi
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K-PET Birinci Lig'de ikinci hafta maçında Hamitköy'ü 3-0 mağlup eden Yalova'da bu maçta 3 futbolcu sakatlandı.

Darbeye bağlı olmayan kas ve adale sakatlıkları yaşayan Yalova futbolcuları Darbaz, Metin ve Mehmet Kanat, Hamitköy maçını tamamlayamamış, diz sakatlığı yaşayan Çağan ise maçı başarıyla tamamlamıştı. Metin ve Mehmet Kanat, oyuna sonradan dahil olduktan sonra sakatlanmışlardı. Tedavileri devam eden dört futbolcudan en az ikisi, Pazar günü Maraş ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

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