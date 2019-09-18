Yalova oynamadan lider

K-PET Birinci Ligde 2019 – 2020 sezonu başlarken, ligden çekilen Doğancı ile maçı olan Yalova, ilk hafta maçını hükmen 3-0 galip tamamlayınca liderlik koltuğuna oturdu. İkinci sıraya ise Esentepe yerleşti

K-PET Birinci Ligde 2019 – 2020 sezonu başlarken, ligden çekilen Doğancı ile maçı olan Yalova, ilk hafta maçını hükmen 3-0 galip tamamlayınca liderlik koltuğuna oturdu. İkinci sıraya ise Esentepe yerleşti

K-PET Süper Ligin yeni takımlarından Görneç ile Dörtyol ilk haftayı puanla kapatırlarken, Lapta haftayı puansız tamamladı

K-PET Birinci Ligde ilk haftada gol kısırlığı yaşanırken sadece 11 gol atıldı. Hiçbir futbolcu ise 1’den fazla gol atamadı

Haftanın Takımı: Gençler Birliği

Sezona şampiyonluk parolası ile giren Gençler Birliği, deplasmanda Bostancı Bağcıl’ı 2-0 mağlup ederek, ilk haftanın en önemli galibiyetlerinden birini aldı

Haftanın Futbolcusu: Mehmet Gürpınar (Karşıyaka)

Karşıyaka’nın deneyimli futbolcusu Mehmet Gürpınar, Lapta derbisinde Lapta’ya karşı yaptığı 2 asistle galibiyetin mimarlarından oldu

Haftanın Teknik Adamı: Nazım Aktunç (Mesarya)

Sezona şampiyonluk parolası ile giren Mesarya’nın teknik adamı Nazım Aktunç, Mormenekşe karşısında ilk devrede zorlanan takımına yaptığı yerinde müdahalelerle takımının puan almasını sağladı

Haftanın Hakemi: Hakan Muhtaroğlu (Bostancı Bağcıl – Gençler Birliği)

Hakan Muhtaroğlu ve yardımcıları, Bostancı Bağcıl ile Gençler Birliği maçındaki başarılı yönetimleriyle takdir toplarlarken, verdiği penaltı kararı da doğruydu

Haftanın Kare Ası

Çağatay (GB)

Nersin (Esentepe)

İbrahim Çıdamlı (Mesarya)

Muhammet (Karşıyaka)

Haftanın On Biri

Hasan Piro (Mesarya)

Sinan (GB)

Orhan (Mesarya)

Hüseyin Saddam (Karşıyaka)

Yusuf (Mesarya)

Mahmut (Esentepe)

Ertan (GB)

Mehmet Göreli (GB)

Yakup (Esentepe)

Emre (GB)

İlyas (Görneç)

K-PET 1. Ligde ilk haftada alınan sonuçlar şöyle:

Esentepe – Çanakkale, 2-0

Lapta – Karşıyaka, 1-2

Doğancı – Yalova (Doğancı ligden çekildi.)

Mesarya – Mormenekşe, 2-0

Bostancı Bağcıl – Gençler Birliği, 0-2

Dörtyol – Görneç, 1-1

Maraş – Ozanköy, 0-0

Girne Halk Evi – Yonpaş Dumlupınar, 0-0





K-Pet 1.Lig Puan Tablosu



K-Pet 1. Lig 2. Hafta maç programı:

21 Eylül Cumartesi(Saat 16:30): Yalova – Dörtyol, Görneç – B. Bağcıl, Karşıyaka – Maraş

22 Eylül Pazar(Saat 16:30): Ozanköy – Mesarya, Çanakkale – Girne Halk Evi, Yonpaş Dumlupınar – Lapta

23 Eylül Pazartesi(Saat 19:00): Gençler Birliği – Esentepe