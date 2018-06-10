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Yalova'nın yeni başkanı Reşat Erçin

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Yalova'nın yeni başkanı Reşat Erçin
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Yeni sezonda K-PET Birinci Lig'de mücadele edecek olan Yalova Spor Kulübü genel kurulu dün gerçekleştirildi.

Kadir Dağcan ile Reşat Erçin'in aday olduğu genel kurul öncesinde Kadir Dağcan'ın, Reşat Erçin leyhine adaylıktan çekilmesi sonucunda tek aday olarak genel kurula giren Reşat Erçin, kulübün yeni başkanı oldu.

Yalova, K-PET Süper Lig'de geride kalan sezonda başkanı Tahsin Mertekçi'nin zamansız vefatı dahil birçok olumsuzluk yaşamış ve ligden düşmüştü. Reşat Erçin başkanlığındaki Yalova, yeni sezonda K-PET Süper Lige yükselmeyi hedefleyecek.

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