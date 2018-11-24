Yalova'nın göçmenliği galibiyetle sonlandı

Uzun süreli cezası sonrasında bu hafta sahasında ilk maçına çıkacak olan Yalova, deplasmanda lider Göçmenköy'ü 4 golle geçerek 4. sıraya yükseldi. Göçmenköy ise mağlubiyete rağmen liderliğini sürdürdü

Yer: Göçmenköy Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Mehmet Ekşici, Şakir Azizoğlu

Göçmenköy: Okan, Mustafa Kermeoğlu, Mevlüt (Dk.65 Beytullah), Rifat, Reşit (Dk.87 Kadir), Arda, Mustafa Ayker, Mehmet Göçben, Buğra (Dk.65 Erin), Mustafa Arnavut, Kemal

Yalova: Kıvanç, Mehmet Kanat, Çağan, Mahmut, İsmail (Dk.90 Sergülen), Gökhan, Selçuk, Ahmet (Dk.70 Ali Karayel), Hakan (Dk.76 Mehmet Kum), Mehmet Titiz, Darbaz

Goller: Dk.73 Mustafa Arnavut (pen), Dk.82 Arda (Göçmenköy) - Dk.10 Hakan, Dk.65-Dk.80 Darbaz, Dk.90 Mustafa Kermeoğlu (kendi kalesine)

K-Pet 1. Lig’in 10. hafta maçında dün Göçmenköy ve Yalova, Göçmenköy Stadı'nda karşı karşıya geldiler.

Kalabalık bir seyirci kitlesi önünde, zaman zaman yağmur altında oynanan karşılaşmayı misafir ekip Yalova 2-4 kazandı. Göçmenköy'de tribün olmadığı için futbolseverler, ıslanma pahasına keyifli geçen maçı takip ettiler.

Göçmenköy’ün gollerini 73. dakikada Mustafa Arnavut (P) ve 82. dakikada Arda Sözcü’nün ayağından gelirken Yalova’ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Hakan Demir, 65. ile 80. dakikalarda Darbaz Dönmezsoy ve 90. dakikada Mustafa Kermeoğlu (KK) kaydetti.

Yalova, Göçmenköy karşısında aldığı galibiyetle puanını 18’e yükseltirken, Göçmenköy 21 puanda kalarak liderliğini sürdürdü. Göçmenköy önümüzdeki hafta Ozanköy’ün konuğu olacak. Yalova ise uzun bir aradan sonra sahasına kavuşuyor. Cezası sona eren Yalova bu hafta kendi sahasında Akova ile karşılaşacak.

(Foto: Soydan SAKALLI)