banner107
İkişer attılar, birer aldılar
İkişer attılar, birer aldılar
35 0
Bu özel araçtan sadece bir adet üretildi
Bu özel araçtan sadece bir adet üretildi
27 0
İstikrar abidesi Ersoy Saydağ
İstikrar abidesi Ersoy Saydağ
258 1
Garga liderliğe kondu
Garga liderliğe kondu
158 0
Büyükkonuk Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlar telef oluyor
Büyükkonuk Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlar telef oluyor
26 0
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Koopspor'un
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Koopspor'un
43 0
Klasiklerde sezon tamamlandı
Klasiklerde sezon tamamlandı
21 0
“Okul bahçe duvarında çamaşır mı kurutulur?”
“Okul bahçe duvarında çamaşır mı kurutulur?”
240 0
banner82

Yalova'nın göçmenliği galibiyetle sonlandı

banner27

Uzun süreli cezası sonrasında bu hafta sahasında ilk maçına çıkacak olan Yalova, deplasmanda lider Göçmenköy'ü 4 golle geçerek 4. sıraya yükseldi. Göçmenköy ise mağlubiyete rağmen liderliğini sürdürdü

banner210
Yalova'nın göçmenliği galibiyetle sonlandı
banner215

Yer: Göçmenköy Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Mehmet Ekşici, Şakir Azizoğlu

Göçmenköy: Okan, Mustafa Kermeoğlu, Mevlüt (Dk.65 Beytullah), Rifat, Reşit (Dk.87 Kadir), Arda, Mustafa Ayker, Mehmet Göçben, Buğra (Dk.65 Erin), Mustafa Arnavut, Kemal

Yalova: Kıvanç, Mehmet Kanat, Çağan, Mahmut, İsmail (Dk.90 Sergülen), Gökhan, Selçuk, Ahmet (Dk.70 Ali Karayel), Hakan (Dk.76 Mehmet Kum), Mehmet Titiz, Darbaz

Goller: Dk.73 Mustafa Arnavut (pen), Dk.82 Arda (Göçmenköy) -  Dk.10 Hakan, Dk.65-Dk.80 Darbaz, Dk.90 Mustafa Kermeoğlu (kendi kalesine)

K-Pet 1. Lig’in 10. hafta maçında dün Göçmenköy ve Yalova, Göçmenköy Stadı'nda karşı karşıya geldiler.

Kalabalık bir seyirci kitlesi önünde, zaman zaman yağmur altında oynanan karşılaşmayı misafir ekip Yalova 2-4 kazandı. Göçmenköy'de tribün olmadığı için futbolseverler, ıslanma pahasına keyifli geçen maçı takip ettiler.

Göçmenköy’ün gollerini 73. dakikada Mustafa Arnavut (P) ve 82. dakikada Arda Sözcü’nün ayağından gelirken Yalova’ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Hakan Demir, 65. ile 80. dakikalarda Darbaz Dönmezsoy ve 90. dakikada Mustafa Kermeoğlu (KK) kaydetti.

Yalova, Göçmenköy karşısında aldığı galibiyetle puanını 18’e yükseltirken, Göçmenköy 21 puanda kalarak liderliğini sürdürdü. Göçmenköy önümüzdeki hafta Ozanköy’ün konuğu olacak. Yalova ise uzun bir aradan sonra sahasına kavuşuyor. Cezası sona eren Yalova bu hafta kendi sahasında Akova ile karşılaşacak.

(Foto: Soydan SAKALLI)

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.