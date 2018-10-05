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Yalova'nın az ama öz taraftarı coştu - coşturdu

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Yalova'nın az ama öz taraftarı coştu - coşturdu
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K-PET Birinci Lig ekiplerinden Yalova'nın geçtiğimiz sezondan kalan cezası devam ederken, maçlarını federasyon tarafından belirlenen sahalarda oynuyor.

Yalova'yı dış sahalarda oynanan maçlarda ise sarı lacivert renklerin tutkunu bir grup taraftar yalnız bırakmıyor. Sayı olarak az olan bu taraftarlar, tezahüratları ile takımlarını coşturuyorlar.

Yalova taraftarları, son olarak Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı'nda, Hamitköy'ü 3-0 mağlup ettikleri maç boyunca ve maç sonrasında kale arkasında bulunan Lounge Bar'dan destek verirlerken, maç sonunda galibiyet sevincini, futbolcularıyla paylaştılar.

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