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Yalova köylüsüne acımadı

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Yalova köylüsüne acımadı

İsmet KARAOSMAN

K-PET Birinci Ligin 25. Hafta mücadelesinde play off hedefindeki Yalova, Bostancı derbisinde Play out hattında ligde kalma mücadelesi veren Bostancı Bağcıl’ı 2-0 yendi.

Turgay Misk, İbrahim Katmer, Yusuf Bakar hakem üçlüsünün yönettiği Tahsin Mertekçi, Stadındaki maç haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri oldu.

Yalova ile Bostancı Bağcıl, köy derbisinde karşılaşırken, Yalova rakibini Ahmet Hasan’ın penaltı ve Hakan’ın golleriyle 2-0 yenerek play off hattında iddiasını devam ettirirken, Aziz’in kırmızı kart gördüğü Bostancı Bağcıl haftayı puansız ve sıkıntıda kapattı.

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