Yalova kapısına kilit vuruyor

Londra Türk Ligi’nin en eski takımlarından, yarım asıra yaklaşan tarihe sahip 42 yıllık Londra Yalova, kapılarına kilit vurmak üzere bulunuyor

Londra Türk Ligi’nin en eski takımlarından, yarım asıra yaklaşan tarihe sahip Londra Yalova, kapılarına kilit vurmak üzere.

Her sezon lig ve kupada gözünü hep zirvelere diken Londra Yalova, geçtiğimiz yıl ise kümede kalmayı play-off maçları sonrası başarabildi. 42 yıllık mazisinde Lig, Federasyon Kupaları ile Charity Şiltleri müzesine götüren bu köklü takım artık can çekişiyor.

Londra Türk Ligi’nin her döneminde futboluyla da hep beğeni toplayan Londra Yalova’da son yıllarda yaşanan yönetim krizi giderek büyüdü. Takımın en uzun süreli başkanlığını yapan Hasan Salih, geçtiğimiz Federasyonun genel kurulunda bir açıklamada bulunarak Yalova’da artık görev yapmayacağını açıklamıştı. Geçen yıl takımın sorumluluğunu üstlenen Savaş Kal ise “Gelecek sezon artık yokum. Yoruldum, benden buraya kadar” dedi.

Eski başkanlardan Cevdet Ezel, Londra Yalova’nın kapanma tehlikesi içinde olduğunu doğrularken, “Zaten geçen yılki haliyle Londra Yalova, Londra Türk Ligi’ne yakışmıyordu. Güçlü bir yönetimle eski yıllardaki bir takım kurulması lazım. Yoksa Londra Yalova’nın artık veda zamanı gelmiştir” şeklinde konuştu. Önümüzdeki günlerde sahip çıkan olmadığı takdirde Londra Yalova da tarihe karışan takımlardan biri olacak.