Yalova ile Bağcıl'dan beden eğitimi öğretmenine tepki

Yalova Spor Kulübü ile Bostancı Bağcıl Spor Kulübü, ortak bir açıklama yaparak, Fikri Karayel İlkokulu'ndaki beden eğitimi öğretmeninin, çocukları Güzelyurt’taki bir kulübe götürmesine tepki gösterdiler

Bostancı'nın K-PET Birinci Lig'deki temsilcileri Yalova Spor Kulübü ile Bostancı Bağcıl Spor Kulübü, ortak bir açıklama yaparak, Fikri Karayel İlkokulu'ndaki beden eğitimi öğretmeninin, çocukları Güzelyurt’taki bir kulübe götürmesine tepki gösterdiler.

Yalova Spor Kulübü ile Bostancı Bağcıl Spor Kulübü'nün açıklamaları şöyle:

Ülkemiz spor kulüplerinin çok zor koşullarda varlığını devam ettirmeye çalıştığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Ne yazıktır ki bazı spor kulüpleri dışındaki kulüpler, hem ekonomik anlamda hem de futbolcu bulma anlamında birçok zorlukla karşı karşıyadır.

Özellikle köy takımlarının, yaşanan ekonomik sıkıntılarda alt yapıya önem vermesi, köylerindeki çocukları alt yapılarına kazandırması, kaçınılmaz bir gerekliliktir. Transferlere binlerce lira harcayamayacak kulüplerin, ancak alt yapıya önem vererek varlığını sürdürebileceği herkes tarafından bilinmektedir.

Tüm bu zorluklarla mücadele ederken, köyümüzdeki Fikri Karayel İlkokulu'ndaki bir beden eğitimi öğretmeni, köyümüzdeki çocukları “maddi ve manevi destek sözü” karşılığı Güzelyurt’taki bir kulübe götürme görevi üstlendiğini üzülerek belirtmek isteriz.

Öğretmenlik görevini kötüye kullanarak köyümüzdeki çocukları Güzelyurt’taki bir kulübe götüren beden eğitimi öğretmeninden hem Bostancı halkı, hem Yalova Spor Kulübü hem de Bostancı Bağcıl Spor Kulübü olarak oldukça rahatsızız. Söz konusu şahıs, beden eğitimi derslerinde iyi futbol oynayan çocukları belirlemekte ve öğretmenlik görevini kullanarak çocukların ailelerine ulaşmaktadır. Kendisini defalarca uyarmamız ve tepki toplaması sonucunda bu kez ise çocukların evlerine geceleri gidip, aileleriyle görüşmekte ve “maddi-manevi destek” sözleri vermektedir.

Geçirdiğimiz bu zor koşullarda alt yapılarımıza önem vererek hareket etmeye çalıştığımız söylemek isteriz. Ancak dış etkenlerin köyümüze ve kulüplerine karşı saygısız davranışlarını da üzülerek belirtmek istiyoruz.

Söz konusu beden eğitimi öğretmenine ve kendisini yönlendiren, para karşılığı iş yaptıran, köydeki çocuklarımıza küçücük yaşta para vererek hakim olmak isteyen kişilere, sporun en önemli unsurunun öncelikle ahlak olduğunu hatırlatmak isteriz. Ahlakın olmadığı yerde sportif başarının olmasının hiçbir önemi yoktur. Yetkililerin bir an önce gereğini yapmasını talep ediyoruz.