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Yalova genel kurul gerçekleştirecek

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Yalova genel kurul gerçekleştirecek
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K-PET Birinci Lig’de 10. hafta maçları sonunda 18 puanla 5. sırada yer alan ve zirve yarışı içerisinde bulunan Yalova, 28 Kasım Çarşamba akşamı saat 19:00’da kulüp lokalinde olağan üstü genel kurul gerçekleştirilecek.

Fikri Karayel Stadı’nın isim değişikliği gündemi ile gerçekleştirecek olan olağan üstü genel kurulda, son 3 ayda kulüp aidatını ödemeyen üyeler, oy kullanamayacaklar. Üyelerin onay vermesi halinde stadın ismine, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ve Yalova Spor Kulübü ile adı özdeşleşen merhum Tahsin Mertekçi’nin adı verilecek.

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