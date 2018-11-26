Yalova genel kurul gerçekleştirecek

K-PET Birinci Lig’de 10. hafta maçları sonunda 18 puanla 5. sırada yer alan ve zirve yarışı içerisinde bulunan Yalova, 28 Kasım Çarşamba akşamı saat 19:00’da kulüp lokalinde olağan üstü genel kurul gerçekleştirilecek.

Fikri Karayel Stadı’nın isim değişikliği gündemi ile gerçekleştirecek olan olağan üstü genel kurulda, son 3 ayda kulüp aidatını ödemeyen üyeler, oy kullanamayacaklar. Üyelerin onay vermesi halinde stadın ismine, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ve Yalova Spor Kulübü ile adı özdeşleşen merhum Tahsin Mertekçi’nin adı verilecek.