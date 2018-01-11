Yalova, Fikri Karayel Stadı’nın yolunu unutacak

Disiplin Kurulu, hakemlerin darp edilmelerinden dolayı, Yalova'ya 13 maç saha kapatma cezası verdi. Cezada indirime gidilmezse, Yalova Fikri Karayel Stadı’na, 2018-2019 futbol sezonun ikinci devresinde girebilecek

K-PET Süper Lig’de ilk devrenin son hafta maçında Atatürk Stadı’nda Yalova ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanan mücadelenin ardından yaşanan olaylar, hakem Timur Ercan Bodi ile birlikte yardımcılarının darp edilmesi sonucunda Disiplin Kurulu, Yalova'ya 13 maç saha kapatma cezası verildi.

Disiplin Kurulu, ayrıca müsabaka hakemine saldırıda bulunarak, darp eden Yalova futbolcusu Erkan Gezici’ye 30 maç, Yalova yöneticisi Ahmet Kocakasap'a 500 gün hak mahrumiyeti cezası kesti.

Verilen cezadan dolayı, geçtiğimiz sezondan cezası halen devame den Yalova, Fikri Karayel Stadı’na, cezada indirime gidilmezse, 2018-2019 futbol sezonun ikinci devresinde girecek. Bu da yaklaşık 2 yıl boyunca Yalova’nın, Fikri Karayel Stadı’nda maç oynamaması anlamına gelecek.

DOĞAN'A 1 MAÇ

K-PET Süper Lig’de ilk devrenin son hafta maçında Doğan Türk Birliği ile GAÜ Çetinkaya arasında oynanan mücadele sonrasında taraftarların oyun alanına girmesi nedeniyle, 1 maç ceza ve 3 bin TL para cezası verildi.

YALOVA TEPKİLİ: “YETER”

Yalova, Disiplin Kurulu tarafından verilen cezalara büyük tepki gösterirken, kulübün resmi sayfasından açıklama yapıldı.

Maçta görevli polislere de tepki gösterilen ve “YETER” başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

“Disiplin Kurulu'na aynı 2 maddeden sevk edilen 2 takım; Yalova ve Doğan Türk Birliği... Her 2 maçın bitiş düdüğü ile sporcular ve birkaç taraftar hakeme koşuyor. Girne'de görevli polisler olayları engelliyor. Lefkoşa'da çay içen görevli polisler yüzünden hakem ve taraftar arasında 10 saniyelik itişme kakışma oluyor.

Sonuçta Yalova’ya 13 maç saha kapatma (Erkan’a 30 maç, Ahmet Kocakasap'a 1.5 yıl) ceza veriliyor. Doğan Türk Birliği’ne ise 1 maç saha kapatma cezası veriliyor.”

ŞEYTAN’A 10 MAÇ CEZA

Göçmenköy Stadı’nda oynanan Göçmenköy – Hamitköy maçında, hakeme yönelik ağır hakaret ve küfürleri nedeniyle yedek kulübesinden ihraç edildikten sonra tribünlerden ağır hakaretlerine devam eden ve maç sonunda hakeme saldırıda bulunmaya çalışan Hamitköy masörü Halil İbrahim Şeytan’a,10 maç ceza verildi.

Bu arada Gönyeli Stadı’nda oynanan K.Kaymaklı – Türk Ocağı U 21 Süper lig maçında rakip oyuncuya küfürleri nedeniyle oyundan ihraç edilip, rakibini darp eden K.Kaymaklı futbolcusu Mehmet Göçben’e, 8 maç ceza verildi.