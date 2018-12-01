Yalova evine liderlikle döndü

Cezası biten Yalova, yeni ismi Tahsin Mertekçi Stadı olan stadında 19 ay sonra oynadığı maçta, zirve mücadelesinde iddialı olan bire bir rakibi Akova Vuda’yı mağlup ederek liderliğe yükseldi

YER: Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı.

HAKEMLER: TurgayMisk-Hüseyin Özaşık-Engin Akkagün

YALOVA: Kıvanç-M. Kanat-Çağan-M.İneci-Gökhan-Hakan(A.Karayel dk. 85)-Selçuk-A.Hasan-Mehmet(Mehmet Kum dk. 55)-Darbaz(İbrahim dk.90)-Sergülen

AKOVA VUDA: Çağatay-Hasan-Hasan Yaşınses-Cemil-Berhan(Aziz dk. 68)-İrfan-Eray-Derviş-Deniz(Hüseyin dk 46)-İsmet-Umut(Salih dk. 6)

GOL: Dk.36 Gökhan(YALOVA)

K-PET Birinci Lig lideri Yalova yeni ismi Tahsin Mertekçi Stadı olan stadında 19 ay sonra oynadığı maçta, Akova Vuda’yı 1-0 mağlup etti.

Yalova, zirve mücadelesinde iddialı olan bire bir rakibi Akova Vuda’yı ilk yarıda Gökhan ile bulduğu golle mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

3. dakikada sağ taraftan gelişen Yalova atağında hakan ceza alanına girdi, müsait pozisyonda olmasına rağmen kaleye vurmak yerine pas vermeyi deneyince topu rakiplerine kaptırdı.

10. dakikadaki Akova Vuda atağında İrfan ceza alanına girdiği anda çok sert vurdu kaleci Kıvanç ayni güzellikte topu korner attı.

36. dakikada Yalova çok uzun süre sonra kendi sahasında oynadığı ilk maçta Gökhan’la öne geçti. Gelişen atakta topla ceza sahası dışında buluşan Gökhan sol ayağı ile mükemmel vurdu ve topu köşeden ağlarla buluşturarak Yalova’yı 1-0 ön geçirdi.

52. dakikada Akova Vuda ceza alanı dışında bir serbest vuruş kazandı. Cemil’in şutunda köşeden ağlara gitmekte olan topu günün başarılı adamlarından kaleci Kıvanç mükemmel uzandı ve topu kornere atmayı başardı.

62. dakikadaki Akova Vuda atağında Hüseyin’in uzaktan sert şutunda Kıvanç bir kez daha gole izin vermeyerek rakibine beraberlik şansı tanımadı.

75. dakikada gelişen Yalova atağında Darbaz’ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Hakan kötü vurarak topu kaleci Çağatay’ın kucağına attı.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca Yalova seyircisi önünde oynadığı ilk maçı 1-0 kazanarak zirve mücadelesinde iddiasını artırdı.

Emek verenlere plaket verildi

Maçın devre arasında uzun zamandır maç yapılamayan sahanın bu maça yetiştirilmesinde büyük emekleri geçen Mustafa Boyacızade, Ahmet Çakır ve Eray Erdenay’a kulüp yetkilileri tarafından birer plaket verildi.