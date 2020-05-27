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Yalova evinde bileniyor

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Yalova evinde bileniyor

İsmet KARAOSMAN

Bakanlar Kurulu’nun antrenmanlara başlama izni vermesinden sonra K-Pet Birinci Ligin güçlü ekiplerinden Yalova da antrenmanlarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Antrenör Orçun Volkan yönetiminde Bostancı Tahsin Mertekçi Stadında çalışan sarı lacivertlilerin hazırlık maçı programı da belli oldu. Yalova hazırlık maçlarında Süper Lig takımlarıyla karşılaşacak.

Buna göre Yalova, 7 Haziran’da Baf Ülkü Yurdu ile, 10 Haziran’da Binatlı ile, ve 13 Haziran’da Göçmenköy ile hazırlık maçları oynayarak lige hazırlık sürecini tamamlayacak.

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