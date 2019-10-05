Yalova dört nala gidiyor

Yalova dördüncü maçında dördüncü galibiyetini 4-0’lık skorla alırken, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Yer: Cemal Balses Stadı

Hakemler:Serhan Şimşek, Özal Çağlayan, Hüseyin Özaşık, Serkan Durmaz

Mormenekşe: Mehmet Mertuna, Salih Adakan, Sabri Çiftçioğlu, Ömer Yılmaz, Gökay Alpçoğay, Berhan Çelme,Tacettin Köse(Dk.70 İsmet Özalp), Haşim Girgin, Burak Tünsay (Dk. 65 Nazım), İrfan Boşnak, Fetin Beyitoğulları(Dk. 80 Mustafa Menekşeli)

Yalova: Kıvanç Demircioğlu, Ali Karayel, Çağantay Ayatay, Sergülen Rüstemoğlu, Ahmet Hasan(Dk.84 Yasin), Memhet Kum, Şelçuk Dilik, Civan Hısır, Gökhan Titiz,Mithat Küçükakaçalı,Hakan Demir

Goller : Dk.36 Mehmet Kum, Dk.42 Gökhan Titiz, Dk.47 Selçuk Dilik, Dk.83 Mithat Küçükakaçalı(Yalova)

K-Pet Birinci Ligde 4. hafta karşılaşmasında Yalova, konuk olduğu Mormenekşe'yi 4 farkla mağlup etti.

Maçın başından itibaren rakibinden üstün oynayan Yalova'ya, Mormenekşe karşısında galibiyeti getiren golleri Mehmet Kum, Gökhan Titiz, Selçuk Dilik ve Mithat Küçükakaçalı kaydetti. Mormenekşe ise evindeki maçta varlık gösteremeyerek farklı mağlubiyete razı oldu.