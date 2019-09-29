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Yalova dolu dizgin gidiyor

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Yalova konuk ettiği Görneç’i ilk yarıda Gökhan Titiz ile bulduğu gollerle mağlup ederken, 3'te 3 yaptı. Görneç ise sezonun ilk mağlubiyetini Yalova deplasmanında aldı

Yalova dolu dizgin gidiyor
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Stad: Tahsin Mertekçi Stadı

Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Necmi Bulut, Cemal Sarı

Yalova: Kıvanç, Çağan, Ali, Hakan, Selçuk, Mehmet (İ. Çağoğlu)( Hasip), İbrahim Keser (Ahmet Hasan), Sergülen, Mithat, Gökhan, Civan

Görneç: Ferhat, Mehmet İnce (Fırat), Orhan (Necati), Arda, Mehmet Çavuş, Mehmet Çavuş, Yaşar (Besim), İsmet Pehlivan, Hasan, Rifat, İlyas

Goller: Dk.42 ve 45 Gökhan (Yalova), Dk.67 İlyas (Görneç)

İsmet KARAOSMAN

K-PET Birinci Lig’in 3’üncü haftasında Yalova ile Görneç karşı karşıya geldi. Tahsin Mertekçi Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Yalova ligde 9 puana yükseldi. Yalova’nın maçtaki galibiyet golleri Gökhan Titiz’den gelirken 4 puanda kalan Görneç’in tek sayısı İlyas Yılmaz’dan geldi.

Etiketler; #Yalova
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