Yalova dolu dizgin gidiyor

Yalova konuk ettiği Görneç’i ilk yarıda Gökhan Titiz ile bulduğu gollerle mağlup ederken, 3'te 3 yaptı. Görneç ise sezonun ilk mağlubiyetini Yalova deplasmanında aldı

Stad: Tahsin Mertekçi Stadı Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Necmi Bulut, Cemal Sarı Yalova: Kıvanç, Çağan, Ali, Hakan, Selçuk, Mehmet (İ. Çağoğlu)( Hasip), İbrahim Keser (Ahmet Hasan), Sergülen, Mithat, Gökhan, Civan Görneç: Ferhat, Mehmet İnce (Fırat), Orhan (Necati), Arda, Mehmet Çavuş, Mehmet Çavuş, Yaşar (Besim), İsmet Pehlivan, Hasan, Rifat, İlyas Goller: Dk.42 ve 45 Gökhan (Yalova), Dk.67 İlyas (Görneç) İsmet KARAOSMAN K-PET Birinci Lig’in 3’üncü haftasında Yalova ile Görneç karşı karşıya geldi. Tahsin Mertekçi Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Yalova ligde 9 puana yükseldi. Yalova’nın maçtaki galibiyet golleri Gökhan Titiz’den gelirken 4 puanda kalan Görneç’in tek sayısı İlyas Yılmaz’dan geldi.