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Yalova devam dedi

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Yalova, Mağusa Türk Gücü karşısında 3 kez, 2 farklı geriye düştüğü 11 gollü maçı 6-5 kazanarak ligde kalma umutlarını son maça taşıdı

Yalova devam dedi
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STAD: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener, Engin Akkagün, Özal Çağlayan

YALOVA: İrfan Özbay, Selçuk Dilik, Mahmut İneci, Çağan Ayatay, Reşat Nazlı, Oliver Uche, Cemal Yaşınses(Dk.72 Ediz), Batshi Patrick, Mithat Küçükakaçalı(Dk.33 Ali Karayel), Buğra Barın, Hasip Uluhan

MAĞUSA TG: Türkkan Delideniz(Dk.46 Uygar), Sami Ergazi, Yasin Kurt, Kaan Güder(Dk.39 Adil Uçar), Yusuf Beyazi, Yakubu Malik, Lawrence Ogbe, Emre Özsin, Nevzat Duran, Rasheed Omokofe, Aziz Topel(Dk.89 Erol) TD: Ali Oraloğlu

GOLLER: Dk.25 Mithat, Dk.49 Selçuk, Dk.59,Dk.74,Dk.78 ve Dk.88 Uche Sunday(Yalova),Dk.15,Dk.20 ve Dk.85 Rasheed, Dk.48 Sami, Dk.53 Emre(MTG)

K-PET Süper Lig play out serisi ikinci maçlarında Yalova, ligde kalmayı garantilemiş olan Mağusa Türk Gücü karşısında 3 kez, 2 farklı geriye düştüğü maçı kazanarak ligde kalma umutlarını son maça taşıdı.

Maça Halil, Dinopeter, Adil, Arif ve Erdoğ’dan eksik kadrosuyla çıkan Mağusa Türk Gücü, maça etkili başlayan taraf oldu. Mağusa Türk Gücü, 15 ve 20. Dakikalarda Rasheed ile 2-0 öne geçti. Toparlanan Yalova, 25’te Mithat ile 2-1’i buldu. İlk devre böyle sona erdi.

İkinci devre de gollerle başlarken, Mağusa Türk Gücü 48’de Sami ile 3-1’i buldu. Bu golden 1 dakika sonra Selçuk sahneye çıkarken, skoru 3-2 yaptı. 53’te bu kez Emre yeniden farkı 2’ye çıkardı. 4-2, 59’da Uche farkı yeniden bire indirdi. 4-3, Maça asılan Uche 74 ve 78’de attığı gollerle takımını ilk kez öne geçirdi. 5-4 Ancak 85’te sahneye çıkan Rasheed, hat trick yaparken, skor 5-5 oldu. Maçta son sözü Uche söyledi. 6-5

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