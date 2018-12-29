Yalova derbi sarhoşu

Bostancı derbisinde Yalova, Bostancı Bağcıl’ı 1-0 mağlup ederken, yönetim maç sonunda futbolculara bir kutlama yemeği düzenledi

Yer: Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı

Hakemler: Kerem Eran, İsmail Ercan, Olgun Canik

Yalova: Kıvanç, Mehmet Kanat, Mahmut, Çağan, Civan, Gökhan, Selçuk, İsmail, Darbaz (88’ Ali Karayel), Mehmet Kum (87’ Ahmet), Hakan Demir (78’ İbrahim)

Bostancı Bağcıl: Ahmet Vatansever, Ahmet Zaifoğlu (81’ Özner), Isaac, Cenker, Mehmet Şimşek, Justice, Zekai, Kemal (80’ Hasan), Prience (65’ Doğukan), Fırtına, Amstrong

Gol: 54’ Hakan Demir (Yalova)

K-PET Birinci Lig’de dün oynanan Bostancı derbisinde Yalova, Bostancı Bağcıl’ı 1-0 mağlup ederken, devreyi 4. tamamladı. Bostancı Bağcıl ise 10. sırada devreyi tamamladı.

Maçın ilk devresinde karşılıklı ataklar gol getirmezken devre 0-0 sona erdi.

Yalova ikinci devreye taraftarının da desteğiyle hızlı başlarken, 54’te Hakan Demir’in golüyle maçı 1-0 kazandı. Yönetim maç sonunda futbolculara bir kutlama yemeği düzenlerken, futbolcular galibiyetin ve Yeni Yıl’ın kutlamasını yaptılar.