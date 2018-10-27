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Yalova'dan, lidere darbe

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Yalova, haftaya lider giren Karşıyaka’yı Darbaz’ın tek golüyle mağlup edip hem ikinci sıraya yükselirken, hem de rakibine ilk mağlubiyeti tattırdı

Yalova'dan, lidere darbe
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Stad: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Ali Özer, Ömer Doğru, Ferhat Tuna

Yalova: Kıvanç, Civan, Çağan, Mahmut, İsmail, Gökhan, Ahmet( DK58.Mehmet Kanat ), Selçuk, Darbaz (DK 83.Sergülen), Hakan(DK82.İbrahim), Mehmet Temiz

Karşıyaka: Şiho, Olgu, Ertu, Bayram, Mehmet, Bayram Dağgül (DK 55. Cevdet), Mustafa Kemal, Hüseyin (DK 73 Ahmet Çağer ), Osman,Velat ( DK40. Ahmet Can ), Barış

Gol: DK 36. Darbaz (Yalova)

K-PET Birinci Lig’de lideri deviren Yalova ikinci sıraya yükselirken, Karşıyaka liderlikten üçüncü sıraya geriledi. Puanını 13’e yükselten Yalova, Karşıyaka ile puanlarını eşitledi.

DK 1 : Maça hızlı başlayan Yalova takımı geliştiği atakta ceza alanı dışında vurulan şut direğin üstünden auta gitti.

DK 30: Yalova eşitlik bozma adına Karşıyaka kalesine yüklenirken, Karşıyaka kalecisi Şiho gole izin vermedi.

DK 36: İsmail köşe vuruşunu kullandı. Ceza alanı dışında topu kontrol eden Ahmet arkadaşı Darbaz’ı gördü. Ceza alanı içerisinde Darbaz’ın yaptığı vuruş kaleci Şiho’yu çaresiz bırakırken maçın tek golü geldi. 1-0

İlk yarının son dakikalarında sertleşen oyunda Yalova’dan İsmail ve Karşıyaka’da Bayram sarı kart görürken az pozisyonlu maçın ilk yarısı Yalova’nın, 1-0 üstünlüğünde sona erdi.

DK 60: Karşılıklı boş ataklar şeklinde geçen maçta Yalova takımı yakaladığı tehlikeli pozisyonda Hakan ceza sahası içinde topu dışarı attı.

Maçın geriye kalan bölümlerinde skoru korumayı başaran Yalova, hakem Ali Özer’in son düdüğü ile maçı 1-0 kazandı.

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