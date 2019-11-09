Yalova'dan, Gençler'e darbe

Yalova, zirve yarışındaki bire bir rakiplerinden Gençler Birliği'ni 3-1mağlup ikinci sıraya yükselirken, 3. mağlubiyetini alan Gençler Birliği, üçüncü sıraya geriledi

İsmet KARAOSMAN

K-PET Birinci Ligde hafta en önemli maçında Yalova, zirve yarışındaki bire bir rakiplerinden Gençler Birliği'ni 3-1mağlup ikinci sıraya yükselirken, 3. mağlubiyetini alan Gençler Birliği, üçüncü sıraya geriledi.

Tahsin Mertekçi Stadında oynanan ve Hakan Muhtaroğlu'nun yönettiği maçın ilk devresinde Gençler Birliği daha etkili olmasına rağmen Yalova kalecisi Kıvanç yaptığı kurtarışlarla kalesinde gole izin vermeyince devre 0-0 sona erdi.

Kıvanç'ın ayakta tuttuğu Yalova ikinci devreye daha etkili başlarken, 55. dakikada Mithat takımını 1-0 öne geçirdi.

62'de Bülent skora yeniden denge getirirken, 68'de Selçuk takımını yeniden öne geçirdi. 2-1

Maçın son dakikasında ise Gökhan Titiz'in golü skoru belirledi. 3-1