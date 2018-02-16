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Yalova'da Berkalp'ten şok ayrılık

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Yalova'da Berkalp'ten şok ayrılık
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K-PET Süper Lig'in Batı bölgesi temsilcilerinden Yalova'da ikinci devre öncesinde göreve gelen teknik direktör Cenk Berkalp, bugün aldığı ani bir kararla görevinden istifa etti.

Berkalp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu kararı almak benim için çok zor oldu. Fakat benim futbolda bir takım prensiplerim ve kurallarım var, bunların dışına çıkmak mümkün değildir" ifadelere yer verdi.

Cenk Berkalp göreve geldiği ikinci devre ile birlikte Yalova ile 5 maça çıkmış, 2 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı. Cenk Berkalp, görevi namağlup şekilde bıraktı.

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