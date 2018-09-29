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Yalova çok rahat

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Yalova, özellikle Mahmut ve Hakan’ın yıldızlaştığı maçta Hamitköy’ü 3 farkla, rahat mağlup etti. İkinci devrenin ilk bölümü hariç etkisiz kalan Hamitköy ise mağlubiyete razı oldu

Yalova çok rahat
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Stadyum: Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Sertan Alkın, Özal Çağlayan

Yalova: Kıvanç, Civan, Çağan, Mahmut, İsmail, Gökhan, Ahmet (Mehmet Kum), Selçuk, Darbaz (Metin) (Mehmet Kanat), Hakan, Mehmet Titiz

Hamitköy: Emre, Salih, Osman, Halil İbrahim, Michael, Agit, Ömer (Hüseyin), Ender (Murat), Yaşar (Mert), Toykan, Muhammet

Goller: 20.ve 90+3.Dk  Hakan, 81.Dk Mehmet Kanat (YALOVA)

Hamit SAKALLI

K-PET 1.Lig ikinci hafta mücadelesinde Yalova'nın cezası nedeniyle Nihat Bağcıer Stadı'nda karşı karşıya gelen Yalova ile Hamitköy arasındaki mücadeleden Yalova net bir skorla galip ayrılmayı başardı.

3.Dk: Yalova atağında İsmail'in soldan ortasında kaleci Emre topu elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Darbaz vuruşunu yaptı ancak Salih topu çizgi üzerinden çıkardı.

20.Dk: Yalova atağında topla sol çaprazdan ceza sahasına giren Hakan vuruşunda topu filelere gönderdi. YALOVA 1-0 HAMİTKÖY

22.Dk: Hamitköy atağında Michael ceza sahası dışından sert vurdu ancak kaleci Kıvanç gole izin vermedi.

38.Dk: Yalova kontra atağında Hakan soldan topla ceza sahasına yöneldi ve rakiplerinden sıyrılarak vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.

55.Dk: Hamitköy atağında soldan ceza sahası içerisine giren Toykan'ın sıfırdan yaptığı vuruşunda top yan direğe çarpıp auta gitti.

67.Dk: Yalova'da Ahmet'in kullandığı frikikte top üst direkten geri geldi.

81.Dk: Yalova'da İsmail'in kullandığı frikikte topa iyi yükselen Mehmet Kanat kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. YALOVA 2-0 HAMİTKÖY

Mehmet Kanat golden sonra yaşanan pozisyonda sakatlanınca, 3 değişiklik hakkını kullanan Yalova maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

90+3.Dk: Yalova atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hakan vuruşunda topu filelere gönderdi. YALOVA 3-0 HAMİTKÖY

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Yalova üç puanın sahibi oldu.

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