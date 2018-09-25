Yalova, Çatalköy'de / Karşıyaka, Hamitköy'de

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Lig'de ikinci haftanın maç programını açıkladı.
K-PET Birinci Lig'de cezaları nedeniyle Yalova, Hamitköy'ü Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı'nda konuk edecek. Karşıyaka ise Maraş ile Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı'nda karşılaşacak.
K-PET Süper Lig'de ikinci haftanın maç programı şöyle:
28 Eylül Cuma, saat 19:00
MTG - Çetinkaya, Dr Fazıl Küçük Stadı
29 Eylül Cumartesi, saat 16:30
GHE - Gençler Birliği, Mete Adanır Stadı
GG - Esentepe, Şht Hüseyin Ruso Stadı
BÜY - TOL, Üner Berkalp Stadı
30 Eylül Pazar, saat 16:30
YAK - Gönyeli, Atatürk Stadı
Cihangir - Yeşilova, Cihangir Stadı
Lefke - Küçük Kaymaklı, 16 Ağustos Stadı
1 Ekim Pazartesi, saat 19:00
DTB - Binatlı, Mete Adanır Stadı
K-PET Birinci Lig'de ikinci haftanın maç programı şöyle:
29 Eylül Cumartesi, saat 16:30
Yalova - Hamitköy, Nihat Bağcıer Stadı
Göçmenköy - Yeni Boğaziçi, Göçmenköy Stadı
Dumlupınar - Değirmenlik, Dr Fazıl Küçük Stadı
Doğancı - Çanakkale, Lefke 16 Ağustos Stadı
Mesarya - BB, Dörtyol Stadı
30 Eylül Pazar, saat 16:30
Ozanköy - MM, Mustafa Özkayım Stadı
Akova - Düzkaya, Eray Vudalı Stadı
Karşıyaka - Maraş, Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı