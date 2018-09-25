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Yalova, Çatalköy'de / Karşıyaka, Hamitköy'de

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Yalova, Çatalköy'de / Karşıyaka, Hamitköy'de
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Lig'de ikinci haftanın maç programını açıkladı.

K-PET Birinci Lig'de cezaları nedeniyle Yalova, Hamitköy'ü Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı'nda konuk edecek. Karşıyaka ise Maraş ile Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı'nda karşılaşacak.

K-PET Süper Lig'de ikinci haftanın maç programı şöyle:

28 Eylül Cuma, saat 19:00

MTG - Çetinkaya, Dr Fazıl Küçük Stadı

29 Eylül Cumartesi, saat 16:30

GHE - Gençler Birliği, Mete Adanır Stadı

GG - Esentepe, Şht Hüseyin Ruso Stadı

BÜY - TOL, Üner Berkalp Stadı

30 Eylül Pazar, saat 16:30

YAK - Gönyeli, Atatürk Stadı

Cihangir - Yeşilova, Cihangir Stadı

Lefke - Küçük Kaymaklı, 16 Ağustos Stadı

1 Ekim Pazartesi, saat 19:00

DTB - Binatlı, Mete Adanır Stadı

K-PET Birinci Lig'de ikinci haftanın maç programı şöyle:

29 Eylül Cumartesi, saat 16:30

Yalova - Hamitköy, Nihat Bağcıer Stadı

Göçmenköy - Yeni Boğaziçi, Göçmenköy Stadı

Dumlupınar - Değirmenlik, Dr Fazıl Küçük Stadı

Doğancı - Çanakkale, Lefke 16 Ağustos Stadı

Mesarya - BB, Dörtyol Stadı

30 Eylül Pazar, saat 16:30

Ozanköy - MM, Mustafa Özkayım Stadı

Akova - Düzkaya, Eray Vudalı Stadı

Karşıyaka - Maraş, Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı

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