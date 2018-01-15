Yalova, Berkalp'e emanet

K-PET Süper Lig'de zorlu bir ikinci devreye hazırlanan Yalova'da teknik heyette değişikliğe gidildi. Erhan Arıtan ile yollarını ayıran Yalova'da takımın başına Cenk Berkalp getirildi. 12 yıl önce Yalova'da görev yapmış olan Cenk Berkalp sezona Doğancı'da başlamış, daha sonra görevinden istifa etmişti.