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Yalova alt yapısı, Serçin’le güzel

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Yalova U21 Takımının da antrenörü olan Yusuf Serçin, Yalova miniklerine de futbol eğitimi vererek minik futbolculara kulüp armasının sevdasını aşılıyor

Yalova alt yapısı, Serçin’le güzel

İsmet KARAOSMAN

Başarılı futbolculuk kariyerinden sonra teknik adamlığa başlayan ve Yalova alt yapısında görev yapan Yusuf Serçin başarılı işlere imza atıyor.

Yalova U21 Takımının da antrenörü olan Yusuf Serçin, Yalova miniklerine de futbol eğitimi vererek minik futbolculara kulüp armasının sevdasını aşılıyor.  Yusuf Serçin, Yalova alt yapısında 2013 – 2014 – 2015 doğumlu futbolculardan oluşan 40 futbolcuyu çalıştırıyor.

Yusuf Serçin, bu arada kulüp bünyesinde kurulan Yalova Kadın Futbol Takımının da antrenörlüğünü de yürütüyor.

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