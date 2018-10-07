Yalova alımını aldı

Yalova sezona kötü başlayan Maraş'ı deplasmanda, geriye düşmesine rağmen mağlup ederek, üst üste ikinci galibiyetini aldı

Yer: Maraş Sentetik Sahası

Hakemler: Evren Karademir, Engin Akkagün, Burak Mandıralı

Maraş: Volkan, Baki, Mehmet Küçükkutlu, Mustafa, Doğan (Faruk), Ramazan, Mustafa Doğru, Yavmi, Mehmet Göreli, Gökhan (Emre), Kaan

Yalova: Kıvanç, Civan, Çağan, Mahmut, İsmail, Gökhan, Ahmet (Mehmet Kum), Selçuk, Darbaz (İbrahim), Hakan Demir (Sergülen), Mehmet Temiz

Goller: dk. 15. Mehmet Göreli (Maraş), Dk. 20 İsmail Soydan, dk. 24. Mehmet Temiz. 39. Dk. Hakan Demir (Yalova)

K-Pet Birinci Lig'de zorlu Maraş deplasmanına çıkan Yalova, geriye düştüğü maçı ilk devrede çevirip, ikinci 3 puanını hanesine yazdırdı.

15. dakikada gelişen Maraş atağında kaan’ın vurulunda top filelere gidince Maraş Yalova karşısında 1-0 öne geçti.

20. dakikada gelişen Yalova atağında ise İsmail Soydan Yalova’yı beraberliğe taşıyan golü kaydetti. 1-1

24. dakikada Yalova'nın baskılı ataklarından birinde bu kez Mehmet Temiz topu filelere göndererek skoru 2-1’e getirdi.

33. dakikada gelişen Maraş atağında Yavmi’nin kafa vuruşu dışarıya gitti.

39. dakikada gelişen Yalova atağında Hakan Demi,r topu filelere göndererek skoru 3-1’e getirdi.

45. dakikada Hakan Demir kalenin çaprazında uygun pozisyonda vurdu ancak top yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 3-1 Yalova’nın üstünlüğünde tamamlandı.

55. dakikada Kaan’ın vuruşunda topu kaleci Kıvanç önledi.

67. dakikada Hakan Demir’in şutunu kaleci Volkan korner ile önlerken maçta başka gol olmadı ve Yalova maçı ilk devrede gelen gollerle 3-1 kazandı.