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Yalova, 3-0'a abone

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İlk hafta maçından 3-0'lık hükmen galibiyet alan Yalova, dün de Dörtyol'u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maçta 11 sarı kart çıktı

Yalova, 3-0'a abone
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Yer: Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Cemal Sakallı, Engin Akkagün

Yalova: Kıvanç, Çağan, Ali, Hakan (Dk.71 Metin), Selçuk, Mehmet, İbrahim (Dk.61 Ahmet), Sergülen, Mithat (Dk.76 Cemre), Gökhan, Civan

Dörtyol: Süleyman, Can (Dk.52 Ömer), Ali, Anıl, Ayberk, Olcay, Mustafa, Osman (Dk.71 Melih), Enver, Mustafa Arslan (Dk.6 Doğan), Mustafa Çelik

Goller: Dk.2 Mehmet, Dk.25 Hakan, Dk.68 Mithat (Yalova)

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Birinci Ligde sezona gençleştirilmiş bir kadro ile giren Yalova, 2 haftada 3-0'lık 2 galibiyet aldı.

İlk haftaki Doğancı maçından 3-0'lık hükmen galibiyet alan Yalova, dün de ligin yeni ekibi Dörtyol'u, Tahsin Mertekçi Stadında 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Oldukça sert geçen maçta 11 sarı kart çıktı.

Yalova maça oldukça hızlı başlarken henüz 2. dakikada Mehmet Kum takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın 25. dakikasında bu kez Hakan Demir sahneye çıkarken, soldan sert şutunda top ters köşeden ağlara giderken devrenin skoru belirlendi. 2-0

İkinci devrede de oyunun kontrolü Yalova'da idi.

Geçirdiği ağır sakatlıktan kurtulan deneyimli Mithat Küçükakaçalı'nın kafa golü maçın skorunu belirledi. 3-0

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