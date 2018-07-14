YAK teknik heyeti, profesyonel kimliğe kavuştu

Yenicami’de profesyonel bir kimliğe kavuşan 10 kişilik teknik heyeti düzenlenen basın toplantısında, hem spor basınına tanıtıldı hem de hedefleri açıklandı

K-PET Süper Lig’in son şampiyonu Yenicami’de yenilenen ve genişletilerek, profesyonel bir kimliğe kavuşan teknik heyeti dün Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği lokalinde basın toplantısı düzenledi.

BAYRAKTAR: PROFESYONEL ŞARTLARDA ÇALIŞMALAR YAPMA GAYRETİNDEYİZ

Teknik heyeti spor basınına tanıtma ve hedefleri aktarma amaçlı düzenlenen basın toplantısında, yardımcı antrenör Özgü Bayraktar şu açıklamaları yaptı:

“Kuzey Kıbrıs’ın en büyük kulüplerinden birisi olan Yenicami Ağdelen Kulübü’nde A takımlarda bu sene üçüncü toplamda beşinci seneye başlayacağım. 2018-2019 futbol sezonunun tüm takımlarımıza sakatlıksız ve hayırlı olmasını diliyorum.

Teknik ekip olarak Sedat Devecioğlu liderliğinde her geçen sezon kendimizi geliştirmeye en profesyonel şartlarda çalışmalar yapma gayretindeyiz. Öncelikle her sezonda bizlere bu imkanı sağlayan çok değerli Yenicami Ağdelen Kulübü’nün geçmiş ve şimdiki başkan ve yönetim kuruluna teşekkürü bir borç bilirim. Bu sezon 10 kişilik teknik kadro ile en profesyonel şartlarda takımımızı uzun lig ve kupa maratonuna hazırlayacağız. Bünyemizde yer alan takım arkadaşlarımız, Spor hekimi ve ayni zamanda milli takımlar doktoru Nevzat Denerel, spor fizyoterapisti Osman Vaiz, masör Ahmet Dümenci, futbol destek ekibinin başında Ozan Uzuntürk, sporcu ve egzersiz diyetisyeni İsmail Dümenci, bireysel performans antrenörü Mustafa Sakallı, maç analizcisi Oğuz Karayel, yardımcı antrenör Erdoğan Emiroğulları, takım antrenörü Özgü Bayraktar ve Teknik Direktör Sedat Devecioğlu’dur.

DEVECİOĞLU: ULUSLARARASI ALANA EN HAZIRLIKLI TAKIMIZ

Basın toplantısında, takımın başında 3. sezonuna başlayacak olan teknik direktör Sedat Devecioğlu şu açıklamaları yaptı:

“Bugün büyüyen ve genişlemekte olan teknik ekibimizin tanışma basın toplantısında birlikteyiz, hepiniz hoşgeldiniz.

Geçtiğimiz sezonlardan farklı olarak teknik ekibimize 1 sporcu ve egzersiz diyetisyeni, 1 bireysel performans uzmanı, 1 yardımcı antrenör ve 1 maç analizcisi katmış bulunmaktayız.

Bizler 2010 yılında atılmış olan kurumsallaşma temellerinin yalnızca sürdürülmesini sağlamaya çalışmaktayız. Bakıldığı zaman bu son 8 seneye 4 farklı yaş kategorisinde 17 kupa kazanan camiamızda bunlar yalnızca görünen sportif başarılardır. Akademimizde 300 oyuncu sayısını aşmış bulunmaktayız.

Bugün uluslararası alanda her hangi bir ön eleme oynayacak olmamız durumunda en hazırlıklı takım olarak kendimizi hazır tutmaya çalışmaktayız.