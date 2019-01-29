YAK genel kurul tarihi belirlendi

Yenicami Ağdelen Kulübü'nün istifa eden Hüseyin Metinser başkanlığındaki yönetim kurulu, bu akşam yaptığı toplantıda olağan üstü genel kurulun tarihini belirledi. YAK basın sözcüsü Selçuk Zekai tarafından yapılan konu ile ilgili basın açıklaması şöyle: "Mevcut durum göz önünde bulundurularak bu akşam yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, olağanüstü genel kurul 19/02/2019 tarihinde Salı akşamı Saat: 18:00 ‘de kulüp lokalinde gerçekleştirilecek."
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