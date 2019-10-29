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Yağmur gibi gol yağdı

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K-PET Süper Ligde 7. hafta maçlarında adeta yağmur gibi gol yağarken, 34 gol atıldı. En fazla gol 9 golle Yenicami – Gençlik Gücü maçında atıldı

Yağmur gibi gol yağdı
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K-PET Süper Ligde 7. hafta maçlarında adeta yağmur gibi gol yağarken, 34 gol atıldı. En fazla gol 9 golle Yenicami – Gençlik Gücü maçında atıldı.

K-PET Süper Ligde lider Türk Ocağı namağlup tek takım olarak yoluna ederken, ikinci sıraya yükselen Cihangir ile Yenicami, Türk Ocağı’nı takip ediyorlar.

K-PET Süper Ligin dibinde puansız tek takım Çetinkaya ile Düzkaya düşme hattında yer alırken, Binatlı ve Gençlik Gücü de sıkıntılı bölgede yer alıyorlar.

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında boş haftası olmayan Mishali 11gole ulaşırken, Kossi ve Abaka, 8’er golle Mishali’yi takip ediyorlar.

Haftanın Takımı: Mağusa Türk Gücü

Mağusa Türk Gücü, haftalar ilerledikçe sezona ağırlığını koymaya başlarken, zorlu hava şartlarında geriye düştüğü maçı 7 golle kazanarak çıkışını sürdürdü

Haftanın Yıldızı: Mehmedemin İlter (Cihangir)

Cihangir kalecisi Mehmedemin İlter, takımının şampiyonluk yolundaki bire bir rakibi olan Doğan Türk Birliği ile deplasmanda oynadığı maçta kurtarışlarıyla takımını ayakta tutan isim olup, galibiyette büyük pay sahibi oldu

Haftanın Teknik Adamı: Gökmen Davutoğlu

Gökmen Davutoğlu, takımı Baf Ülkü Yurdu’nu zorlu Küçük Kaymaklı deplasmanına iyi hazırlarken, yaptığı yerinde müdahalelerle de alınan galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Hakemi: Hakan Muhtaroğlu (Binatlı – Göçmenköy)

Hakan Muhtaroğlu haftanın kritik mücadelelerinden olan ve son ana kadar tempolu geçen Binatlı ile Göçmenköy arasında oynanan maçı başarıyla yönetirken, 2 de doğru penaltı kararı üretti

Haftanın Kare Ası

Cenk (TOL)

Zihni (Cihangir)

Semih (Lefke)

Kossi (BÜY)

Haftanın On Biri

İrfan (MAY)

Yasin (MTG)

Hasan Ulukök (YAK)

Aykut (Lefke)

Mejdi (MAY)

Quincy (TOL)

Mehmet Gürlü (MTG)

Yankı (BÜY)

İnsa(TOL)

Ndue (Cihangir)

Hasan Celil Evren (YAK)

K-PET Süper Ligde 7. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Doğan Türk Birliği – Cihangir, 0-2

Hamitköy – Türk Ocağı, 0-4

Küçük Kaymaklı – Baf Ülkü Yurdu, 1-2

Merit Alsancak Yeşilova – Çetinkaya, 2-0

Lefke – Düzkaya,3-1

Yenicami – Gençlik Gücü, 6-3

Gönyeli – Mağusa Türk Gücü, 1-7

Binatlı – Göçmenköy, 1-1

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Türk Ocağı Limasol

7

6

1

0

17

6

11

19

2.

Cihangir GSK

7

6

0

1

21

8

13

18

3.

Yenicami AK

7

5

1

1

24

12

12

16

4.

Doğan Türk Birliği

7

5

0

2

20

9

11

15

5.

Mağusa Türk Gücü

7

4

1

2

22

7

15

13

6.

Küçük Kaymaklı TSK

7

4

1

2

12

7

5

13

7.

Baf Ülkü Yurdu

7

4

0

3

15

21

-6

12

8.

Göçmenköy İYSK

7

3

2

2

12

12

0

11

9.

Hamitköy ŞHSK

7

2

2

3

14

18

-4

8

10.

Lefke TSK

7

2

2

3

10

15

-5

8

11.

Merit Alsancak Yeşilova

7

2

1

4

12

15

-3

7

12.

Gönyeli SK

7

2

1

4

10

20

-10

7

13.

Gençlik Gücü TSK

7

1

2

4

13

20

-7

5

14.

Binatlı YSK

7

1

1

5

11

18

-7

4

15.

Düzkaya KOSK

7

1

1

5

9

21

-12

4

16.

Çetinkaya TSK

7

0

0

7

6

19

-13

0

K-PET Süper Ligde 8. hafta programı şöyle:

1 Kasım Cuma saat 19:00

Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı, Mete Adanır Stadı

2 Kasım Cumartesi saat 14:30

Mağusa Türk Gücü – Hamitköy, Canbulat Stadı

Düzkaya – Yenicami, Nihat Bağcıer Stadı

Cihangir – Lefke, Cihangir Stadı

Göçmenköy – Küçük Kaymaklı, Atatürk Stadı

3 Kasım Pazar saat 14:30

Çetinkaya – Gönyeli, Atatürk Stadı

Baf Ülkü Yurdu – Merit Alsancak Yeşilova, Üner Berkalp Stadı

4 Kasım Pazartesi saat19:00

Gençlik Gücü – Binatlı, Atatürk Stadı

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