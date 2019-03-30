Yağmur, Esentepe'ye bereket getirdi

Esentepe yağmur altında oynanan maçta bire bir rakibi Küçük Kaymaklı'yı deplasmanda, 2 kez geriye düşmesine rağmen mağlup etti. Esentepe'de genç yıldız Şükrü attığı paslar ve oynadığı oyunla maçın yıldızı oldu

Stad: Şht Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler:Fehim Dayı,Burak Mandıralı,Necmi Bulut,Hakan Ünal.

Küçük Kaymaklı:Efe,Berkem,Sena,Sercan,Muhammed,Hüseyin,Tamen,Taner, Asare, Mehmet Koyuncu(Erdoğan),Bello(Mehmet Göçben)

Esentepe: Onur,Mustafa Kılıç, Mahmut,Uğurcan,Kaan(Ahmet),Şükrü, Vurkan (Hüseyin), Efosa,Junıor(Mustafa Günlü),Yakup,Şahin.

Hakan Ahmet SAÇAR

K-Pet Süper Ligin 24. hafta karşılaşmasında, Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stadında oynanan ve play out grubu içerisinde bulunan iki takımın arasındaki müsabakada, Küçük Kaymaklı iki kez öne geçmesine rağmen, rakibi Esentepe'ye 2-3 yenildi.

Doksan dakikası yağmur altında oynanan maçın ilk yarısında Küçük Kaymaklı, ikinci yarısında Esentepe daha etkiliydi. Fizik gücü daha iyi olan deplasman takımı, mücadelesini oyunun tamamında koruyarak altın değerinde üç puan almasını bildi. Küçük Kaymaklı'dan Taner, Esentepe'nin attığı ikinci golde topa eliyle bilinçli olarak müdahele etmesi nedeniyle, maçın hakemi tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edildi.

10.dakikada soldan organize gelişen K.Kaymaklı atağında, ceza alanı dışarısından Muhammed'in yapmış olduğu akıl dolu bir vuruş maçın birinci golü olarak kayıtlara geçti.1-0

25.dakikada sağdan Şükrü'nün getirip, ceza alanı içerisine kestiği topa vuran Junıor takımının beraberlik golünü kaydetti.1-1.

38.dakikada ceza alanı dışarısından kazanılan serbest vuruşu kullanan Muhammed topu doksandan ağlara gönderdi.2-1.

43.dakikada John Bello'nun getirip kale alanı içerisine kestiği topa çok kötü vuran Asare, topu üstten dışarı atarken, ilk yarı 2-1 sona erdi.

67.dakikada sol çaprazdan kaleci Efe'yle karşı karşıya kalan Junıor'un vuruşunda top kaleciye çarparak kornere gitti.

69.dakikada ani gelişen Esentepe atağında, Şükrü kaleci Efe'yle karşı karşıya kaldı,ancak kaleci Efe zamanında müdahale ederek golü önledi.

76.dakikada gelişen Esentepe atağında, top ile ceza alanı içerisinde buluşan Efosa düzgün bir vuruşla takımın eşitlik sayısını kaydetti.2-2.

Bu pozisyonda kaleye girmekte olan topa eliyle müdahale eden Taner, maçın orta hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılınca, daha önceden sarı kartı olan bu futbolcu ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edildi.

81.dakikada Junıor'un ceza alanı içerisine yapmış olduğu ortayı, kaleci Efe elinden kaçırınca topu önünde bulan Yakup'un vuruşunda top ağlara gitti.2-3 Maçta başka gol olmayınca 2-3 Esentepe'nin üstünlüğünde sona erdi.

(Foto: Necati KÜLAHLILAR)