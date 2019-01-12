Yağış yeniden Düzkaya'da

Düzkaya, ara transferde önemli bir takviye yaparken, Küçük Kaymaklı ile yollarını ayıran Yağış Gençay'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Yağış daha önce de Düzkaya forması giymişti. Mormenekşe tecrübelilerin peşinde K-PET Birinci Lig'in ikinci devresine tecrübeli bir kadro ile girmek isteyen Mormenekşe, Esentepe'den ayrılan forvet Mehmet Çil ile Gençler Birliği'den ayrılması gündemde olan Mustafa Tekpınar'ı kadrosuna katmak için girişim başlattı.

Kolcu hayır dedi

Küçük Kaymaklı'nın teknik direktörlük teklifi yaptığı Derviş Kolcu, Yağış ve Celal'ın da takımdan ayrılması sonrasında Kaymaklı yönetimine olumsuz yanıt verirken, görevi kabul etmedi.