"Yabancıların, yerlilerin gelişimine katkıları var"

Gönyeli teknik direktörü Hüseyin Cantürk, yabancı futbolcu konusunda yaptığı açıklamada, yabancı statüsündeki futbolcuların, yerli oyuncuların gelişimine yaptığı katkılara dikkat çekti

Gönyeli teknik direktörü Hüseyin Cantürk,yabancı futbolcuların yerli oyuncuların gelişimine önemli katkıları olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, gelecek sezondan itibaren yabancı futbolcunun olmayacağını açıklamıştı.

Gönyeli’de göreve geldikten sonra takımına büyük çıkış yaşatan ve düşme hattındaki Gönyeli’yi, play out hattı dışına taşıyan Hüseyin Cantürk,sosyal medyadan yabancı futbolcularla ilgili yaptığı açıklamada, “Yabancı statüsündeki futbolcuların, bizim yerli oyuncuların gelişimine (özellikle genç sporcuların) önemli katkıları olduğunu unutmayalm.”ifadelerini kullandı.

Gönyeli’nin ikinci devrede oynadığı maçlarda yabancı futbolcular Sylla ile Felix, skora büyük katkı yapmışlardı.