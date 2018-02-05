Yabancı transferinde son gün bombaları

Yabancı transferinin son gününde Türk Ocağı, Eneramo’yu, Yalova, Batshi ve Ali Azouz Mathlouthdi’yi ve Yeni Boğaziçi ise Gueye Ousmane’yi ladrolarına kattılar

Necati KÜLAHLILAR

Futbol liglerimizde yabancı futbolcu transferinin son gününde birçok takım yeni yabancılarına imza attırdı.

Süper lig ekiplerinden Türk Ocağı Nijerya Milli takım futbolcusu ve Türkiye’de Beşiktaş ve Sivas’ta oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Eneramo’yu transfer etti.

Yalova ise, dün sabah saatlerinde Batshi'yi renklerine bağlarken, akşamüzeri ise Fransız kanat oyuncusu Ali Azouz Mathlouthi'yi renklerine bağladı. 30 yaşındaki futbolcu bir dönem Fransa'nın Strasbourg ve Lens gibi takımlarında da görev yapmıştı.

K-Pet Süper Lig’in ligde kalma mücadelesi veren ekiplerinden Yeni Boğaziçi ise, yabancı transferinin son gününde önemli bir takviye yaptı. Kırmızı mavili ekip, daha önce Yenicami’de forma giyen Gueye Ousmane’yi renklerine bağladı. Bugün öğleden sonra oyuncuya imzayı attıran Yeni Boğaziçi, yabancı kontenjanını açmak için Tanko Issaka’dan vazgeçti.

