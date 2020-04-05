"Yabancı kaldırılmamalı"

Özgü Bayraktar, önceliğin sağlık olduğunu, her şeyin normale döndüğünde bir kriz masası oluşturulması gerektiğini söylerken, ciddi bir ekonomik çıkmazın bizleri beklediğini belirtip, “Futbolumuz da ister istemez daralmaya gidecektir. Bu daralmanın yabancı sayısında da yaşanabileceği gibi kesinlikle kaldırılmaması taraftarıyım.” ifadelerini kullandı

Yenicami Teknik Sorumlusu Özgü Bayraktar, gündemdeki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. “Özledik, dönmek istiyoruz. Fakat!” başlığı ile açıklama yapan Bayraktar, yeşil sahalara bir an önce dönmek istediklerini ancak her şeyin başının sağlık olduğunu belirterek, yaşanan olumsuzlukların fırsata çevrilebileceğini ifade etti.

Liglerin devamı veya tescilinden çok hangi şartlarda geri dönüş yapılacağını, yaşanan ekonomik sıkıntıların futbolda da bir daralma getireceğini ifade eden Bayraktar, buna paralel olarak yabancının kaldırılmaması gerektiğini belirtti. Önceliğin sağlık olduğunu, her şeyin normale döndüğünde bir kriz masası oluşturulması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, liglerin son 8 haftasının yerine uzun vadeli bir planlama yapılması gerektiği düşüncesini belirtti.

KTFF’nin ekonomik ve hukuksal sınırlılıklarla futbolda yönlendirme yapması gerektiği, sponsorluk yasasının ve futbolcu sözleşmelerinin öneminin altını çizen Bayraktar, gelinecek ortamda kulüplerin güç birliği yapacağı bir ortam yaratılması gerektiğini ifade etti. Bayraktar sözlerinin sonunda mevcut durumun Kıbrıs Türk futbolu için bir fırsat olduğunu, KTFF’nin durumu en iyi şekilde yöneteceğinden şüphesi olmadığını aktardı.

Özgü Bayraktar’ın açıklaması şu şekilde:

“Tabi ki önce sağlık, yeşil sahalara bir an önce dönmek istiyoruz ancak geldiğimiz noktada bu günden daha önemlisi Kıbrıs Türk futbolunun geleceğidir. Bu yaşanan olumsuzlukları fırsata çevirebileceğimiz düşüncesindeyim. Liglerin kaldığı yerden devam etmesi veya tescil edilmesinden daha çok hangi şartlarda ve nasıl döneceğimiz önemlidir.

Ülkemizde ciddi bir ekonomik çıkmaz bizleri beklemektedir ve futbolumuz da ister istemez daralmaya gidecektir. Bu daralmanın yabancı sayısında da yaşanabileceği gibi kesinlikle kaldırılmaması taraftarıyım. Tabi ki önce sağlık…

Bana göre hayatımız normale döndüğünde futbolun paydaşlarının da bir araya getirileceği bir konsey veya kriz masası oluşturulmalı. Bu konseyde ekonomist ve hukukçular olmazsa olmazımız olmalıdır. Futbol kulüplerimizin son 8 haftasını planlamak yerine uzun vadeli bir planlama yapılmalıdır. KTFF’nin getireceği ekonomik ve hukuksal sınırlılıklar doğrultusunda kulüplerimize futbolumuzu daha iyi yönetebilmek için yönlendirme yapılmalıdır.

Dünyada futbol artık bir endüstri haline gelmiştir. Bizlerin de buna böyle bakıp böyle yönetmemiz gerekmektedir. Sponsorluk yasasının olmazsa olmaz olacağı, futbolcu sözleşmelerinin uygulanacağı, spor bahislerinde en azından kendi ülkemizde yer alan yerel ofis veya Milli Piyangoların içinde yer almamız gereken bir dönemin içerisine girmemiz gerekmektedir. Getirilecek olan sınırlılıklar doğrultusunda futbol kulüplerimizin güç birliği, yani birleşecekleri bir ortam yaratılmalıdır. Bilinmektedir ki dünyada en önemli örneklerden bir tanesi de İtalyan devi Roma’nın Kuzey takımlarıyla rekabet edebilmek için 3’ü birleşmiş. Lazio birleşmenin dışında kalmıştır. Düşüncem odur ki geldiğimiz bu olağanüstü dönemde futbolumuza yön vermesi gereken futbolun paydaşlarıdır.

Bu ülkede katkı koyabilecek değerli kurumlar değerli insanlar vardır. KTFF de bunu en iyi şekilde yöneteceğinden hiç bir şüphem yoktur. Bu Kıbrıs Türk futbolu için bir şanstır, en iyi şekilde değerlendirileceği umudunu taşıyorum.”