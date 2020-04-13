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"Yabancı futbolcular kalabilir"

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Redif Nurel, “Maaşlarda indirim olur ve üst limit konursa, sıkıntı aşılır. Böylece 3 yabancı futbolcu da kalabilir.” açıklamasını yaptı

"Yabancı futbolcular kalabilir"

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova’nın başkanı Redif Nurel katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Redif Nurel'in açıklaması şöyle:

"Önceliğimiz sağlıktır ama hükümetin açıkladığı ekonomik paket de beklentilerimizi karşılamadı. Bu da gösteriyor ki 1 yıl boyunca da sıkıntı yaşayacağız.

Ama bu sezonun tamamlanması şarttır. Adalet ancak böyle sağlanabilir. Yabancı futbolcular da Dünya'da şu an kazandıklarını kazanamayacaklar. Bu nedenle de 3 yabancı futbolcu kalabilir. Maaşlarda indirim olur, üst limit konursa, sıkıntı aşılır.

Kulüpler Birliği ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu bir araya gelerek kararlar alabilir. Gelecek sezon için de farklı statüler konuşulabilir."

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