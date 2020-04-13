"Yabancı futbolcular kalabilir"

Necati KÜLAHLILAR
K-PET Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova’nın başkanı Redif Nurel katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Redif Nurel'in açıklaması şöyle:
"Önceliğimiz sağlıktır ama hükümetin açıkladığı ekonomik paket de beklentilerimizi karşılamadı. Bu da gösteriyor ki 1 yıl boyunca da sıkıntı yaşayacağız.
Ama bu sezonun tamamlanması şarttır. Adalet ancak böyle sağlanabilir. Yabancı futbolcular da Dünya'da şu an kazandıklarını kazanamayacaklar. Bu nedenle de 3 yabancı futbolcu kalabilir. Maaşlarda indirim olur, üst limit konursa, sıkıntı aşılır.
Kulüpler Birliği ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu bir araya gelerek kararlar alabilir. Gelecek sezon için de farklı statüler konuşulabilir."