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"Yabancı futbolcu şart"

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Aytaç Karavezirler“Bizimle olan 3 yabancı futbolcu vardır. Ben bu futbolculara hade gidin deyemem. Süper Ligde yabancı futbolcu şarttır.” açıklamalarını yaptı

"Yabancı futbolcu şart"

K-PET Süper Lig ekiplerinden Cihangir'in kulüp başkanı Aytaç Karavezirler, yabancı futbolcular konusunda açıklamalarda bulundu.

Aytaç Karavezirler'in açıklamaları şöyle:

"Şu anda bizimle olan 3 yabancı futbolcu vardır. Ben bu futbolculara hade gidin deyemem. Zaten bu futbolcuları göndersem onların yerine yeni futbolcu bulmam gerekecek. Bilet paralarını da eklersek maliyet yükselecek.

Süper Ligde yabancı futbolcu şarttır. Yabancı futbolcular da ücretlerinde indirim yaparlarsa mevcut yapı devam ettirilebilir.

Bu konuda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin alacağı kararlar bağlayıcı olur."

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