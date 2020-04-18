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"Yabancı futbolcu kontenjanı sürdürülemez"

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Ahmet Arslan, yabancı futbolcularla ilgili açıklamalarda bulunurken, “Futbolumuzda 3 yabancı futbolcu kontenjanı sürdürülemez. Çünkü mevcut krizin etkisi birkaç yıl daha sürecek.” ifadelerini kullandı

"Yabancı futbolcu kontenjanı sürdürülemez"

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, K-PET Liglerinin başlama tarihi belirsizliğini koruyor. 

Ekonomik olarak kulüplerin yıpranmasını en aza indirgemeyi hedefleyen Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun gelecek sezonu yabancısız oynatma görüşü de futbol gündeminde yer alıyor.

Türk Ocağı başkanı Ahmet Arslan, yabancı futbolcularla ilgili açıklamalarda bulundu. Ahmet Arslan’ın açıklaması şöyle:

“Futbolumuzda 3 yabancı futbolcu kontenjanı sürdürülemez. Çünkü mevcut krizin etkisi birkaç yıl daha sürecek.

Yabancı futbolculara yapılan ödemeler nedeniyle yıllık 8 milyon TL para yurt dışına gider. Bu para sonuçta ülkemizden gider. Harcanan miktar karşısında geri aldıklarımız pek de yeterli değildir. Yabancı futbolculara yapılan harcamanın yerine alt yapılardan yetişen oyunculara yatırım yapılır ve oyuncularımız oynarsa onların gelişimine de katkı sağlamış oluruz.”

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