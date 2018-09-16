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Yabancı futbolcu bildiriminde son gün

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Yabancı futbolcu bildiriminde son gün
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun daha önce duyurduğu Yabancı Futbolcu Bildirimi için son gün bugün olacak.

K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig’de yer alan kulüpler saat 17.00’ye kadar KTFF Genel Sekreterliği’ne yabancı oyuncularını bildirmek durumundadırlar. KTFF’nin geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada kadrolara bildirilmeyen oyuncuların serbest futbolcu statüsü kazanacağı ve diledikleri kulüpte 2 Ekim 2018’e kadar lisans çıkartabileceği belirtilmişti.

Yabancı Futbolcu Bildirimi’nin yanı sıra kulüplerin mevcut oyuncuları için de vize işlemlerini bugün saat 17.00’ye kadar yapması gerekiyor.

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