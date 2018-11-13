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Welbeck'e ikinci ameliyat

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Welbeck'e ikinci ameliyat
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Danny Welbeck, sağ ayak bileğinden ikinci kez ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Sporting Lizbon ile oynanan maçta ayak bileği kırılan 27 yaşındaki futbolcunun ikinci kez ameliyat edildiği belirtildi.

Teknik direktör Unai Emery, Welbeck'in iyileşme sürecinin başladığını ancak ne zaman forma giyebileceğini kestirmenin zor olduğunu söyledi.

Londra ekibiyle bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıkan Welbeck, 5 gol attı.

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