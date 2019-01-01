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Vurkan sahalara dönüyor

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Vurkan sahalara dönüyor
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K-PET Süper Lig'de ilk devreyi son sırada tamamlayan Esentepe'de, ara transferde kadro güçlendirilerek, takıma takviye yapılacak.

Kadroya girecek isimlerden biri ise takımda oynayan Görneçli kardeşlerin en büyüğü olan Vurkan Görneçli, olacak. Esentepe'de Birinci Lig'de forma giyerken, 2 dizinden de çapraz bağ ameliyatı olan ve bir süre futbola ara veren Vurkan, yaklaşık 3 aydır takımla antrenman yaparak ve salon antrenmanlarıyla kendisini hazırlarken, ikinci devre ile formasına kavuşacak. Vurkan'nın, Esentepe orta sahasına büyük güç katması bekleniyor.

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