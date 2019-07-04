Vural teknik direktör adaylarını bilgilendirdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilen UEFA Pro (Teknik Direktör) Kursu Türkiye’nin önemli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural’ın sunumu ile devam etti.

Türkiye’de üst düzeyde birçok takımı çalıştıran ve ülkenin önde gelen, tanınmış teknik direktörlerinden olan Yılmaz Vural, bilgi birikimini ve deneyimlerini teknik direktör adaylarına aktardı. Teknik direktörlüğün, teknik taktik boyutunun yanında teorik anlamda da birçok konu başlığına değinen Yılmaz Vural, kariyeri boyunca karşılaştığı durumları ve teknik adamlık yaptığı takımlarda ortaya koyduğu eforu anlattı.

Sunumunun öncesinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ile biraraya gelen Yılmaz Vural, ülkedeki futbolun durumu ile ilgili olarak Hasan Sertoğlu ile sohbet etti.