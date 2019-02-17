Vural Köseoğlu görevinden ayrıldı

K-Pet 1. Lig doğu bölgesi takımlarından Yeni Boğaziçi'de antrenör Vural Köseoğlu görevinden istifa etti. Dün oynanan Akova maçının 2-0 kaybedilmesi sonrasında Vural Köseoğlu takımın önünü açmak amacıyla görevinden ayrıldığını açıkladı.

Köseoğlu'nun sosyal medyadan paylaşımı şöyle:

Yaklaşık 2 buçuk aydan beri zor şartlarda sürdürmekte olduğum Yeni Boğaziçi ndeki Antrenörlük görevine , takımın önünü açma ve yeni bir moral motivasyon seçeneği sunma adına dünkü Akova maçıyla görevimi noktalama kararı aldım..Bu zorlu süreçte bana gerçek anlamda destek veren Kemal Köseoglu , Burhan Özdemirciler ve Londra Boğaziçi Başkanı Erdoğan Bacaya Teşekkür ederim..Bundan sonraki süreçte U 15 ve Altyapıdaki gorevime devam edip Yeni Boğaziçi Kulübüne bu şekilde faydalı olmaya devam edecegim...Doğup Büyüdüğüm ve Sevdalısı oldugum Yeni Boğaziçi nin bu sene ligde kalacağına inancım Tamdır. .Futbolcu arkafaşlarıma bundan sonraki maclarda başarılar dilerim..Saygılar..