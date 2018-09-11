banner107
Vudalı Kupası, Ozanköy'ün
Vudalı Kupası, Ozanköy'ün
36 0
Okunması Gereken 20 Klasik
Okunması Gereken 20 Klasik
42 0
Malek jübilesini yaptı
Malek jübilesini yaptı
81 0
Tatlısu’da Bahar Gökhan rüzgârı
Tatlısu’da Bahar Gökhan rüzgârı
178 0
Ulaç ile İlker üçüncülük kürsüsünde
Ulaç ile İlker üçüncülük kürsüsünde
38 0
Mercedes’in elektrikli hali: EQC
Mercedes’in elektrikli hali: EQC
60 0
Gıdaların besin değeri nasıl yükseltilir?
Gıdaların besin değeri nasıl yükseltilir?
48 0
Oyunseverlerin dört gözle beklediği 10 oyun
Oyunseverlerin dört gözle beklediği 10 oyun
24 0
banner82
banner147

Vudalı Kupası, Ozanköy'ün

banner27

Vudalı Kupası, Ozanköy'ün
banner137

Akova tarafından organize edilen 1. Şakir Ahmet Vudalı Anı Maçı'nda K-PET Birinci Lig'in iddialı ekibi karşılaştı. Eray Vudalı Stadı'nda oynanan ve normal süresi 2-2 berabere tamamlanan maçı Ozanköy penaltı vuruşları sonrasında kazandı. Maçtan sonra kupa ve ödülleri Akova başkanı Cengiz Ozaner, merhumun ailesi ve yöneticiler verdi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.