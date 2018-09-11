Vudalı Kupası, Ozanköy'ün

Akova tarafından organize edilen 1. Şakir Ahmet Vudalı Anı Maçı'nda K-PET Birinci Lig'in iddialı ekibi karşılaştı. Eray Vudalı Stadı'nda oynanan ve normal süresi 2-2 berabere tamamlanan maçı Ozanköy penaltı vuruşları sonrasında kazandı. Maçtan sonra kupa ve ödülleri Akova başkanı Cengiz Ozaner, merhumun ailesi ve yöneticiler verdi.