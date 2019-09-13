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Volkan: Benim için özel maç

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Volkan: Benim için özel maç
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K-PET Süper Ligde Üner Berkalp Stadında Baf Ülkü Yurdu'nun konuğu olacak olan ligin yeni ekibi Düzkaya'nın teknik adamı Orçun Volkan, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Orçun Volkan açıklamaları şöyle:

"Baf Ülkü Yurdu maçının benim için ayrı bir önemi vardır. Her kademesinde futbol oynayıp, her kademesinde antrenörlük yaptığım bir takıma karşı özel bir maça çıkıyorum. Bunun heyecanını yaşıyorum. Maçın benim için ayrı bir önemi vardır. Değişik duygular içindeyim. Düzkaya olarak da bugünkü maçta, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."

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