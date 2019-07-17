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Vitor Hugo Beşiktaş'ta

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Beşiktaş, Brezilyalı stoper Vitor Hugo'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı

Vitor Hugo Beşiktaş'ta
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Brezilyalı stoper için Beşiktaş, Fiorentina'ya 1 yıllık kiralama bedeli olarak 300 bin euro ödeyecek. Vitor Hugo'nun maaşı ise 1,5 milyon euro olacak.

Başarılı stoperin Beşiktaş formasıyla 25 maç oynaması durumunda 100 bin euro daha ödenecek.

Siyah beyazlıların ligi ilk 2 sıra içerisinde bitirmesi halinde artı 100 bin euro daha ekstra ödeme yapılacak.

Brezilyalı futbolcuya 1 buçuk milyon avro maaş verecek siyah beyazlılar oyuncuyu sezon sonunda satın almak isterse 5 milyon euro verecek.

Vitor Hugo'nun kısa zamanda sözleşmeyi imzalayıp takıma katılması bekleniyor.

Savunmada alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen siyah beyazlılar, geçtiğimiz günlerde anlaştığı eski futbolcusu Atınç Nukan'ı da yakın zamanda açıklayacak.

Öte yandan İtalyan ekibi Lecce’nin uzun zamandır kadrosuna katmak için uğraş verdiği Burak Yılmaz’ın takımda kaldığı öğrenildi.

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, yeni sezonda kaptanlık pazu bandını da takacak.

Geçen sezon devre arasında Beşiktaş'a transfer olan ve 11 gollük katkı sağlayan yıldız golcü, bu sezon da siyah beyazlıların en önemli kozu olacak.

Geçirdiği ameliyat sonrasında rehabilitasyon çalışmalarına devam eden Burak Yılmaz'ın Avusturya kampında takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

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