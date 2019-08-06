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Victor Ruiz İstanbul'da

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Victor Ruiz İstanbul'da
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Beşiktaş'ın, Villarreal'den kadrosuna kattığı İspanyol stoper Victor Ruiz İstanbul'a geldi.

İspanya'nın Barselona şehrinden Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 30 yaşındaki stoperi siyah-beyazlı kulüp yetkilileri ve taraftarlar karşıladı.

Basın mensuplarına kartal işareti yaparak poz veren Ruiz, özel bir araçla havalimanından ayrıldı.

Victor Ruiz, yarın gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından kendisini Beşiktaşlı yapacak sözleşmeye imza atacak.

Victor Ruiz, geride kalan sezon İspanyol ekibi Villarreal'de 33 maçta forma giydi.

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