Vehid: Önceliğimiz kupa

Ali Vehid: Yenicami olarak Türk Ocağı ile eşleşmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Sonuçta son 4’e kalan takımların hepsi kupayı müzesine götürmeyi isteyecek.Bizim için de bu sezon öncelik kupadır

Soydan SAKALLI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli olmuştu.

24 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak olan kupada yarı final ilk maçlarında eşleşmeler şöyle olmuştu:

Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü – Doğan Türk Birliği

Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami– Türk Ocağı Limasol

NicosiaGroup Kıbrıs Kupası yarı finalinde oynanacak olan Yenicami – Türk Ocağı Limasol eşleşmesi ile ilgili olarak konuşan Yenicami kulüp başkanı Ali Vehid, yarı finali geçip, finale yükselmek istediklerini söyledi.

Ali Vehid: Şartlar eşit

Ali Vehid’inaçıklamaları şöyle:

“Yenicami olarak uzun bir aradan sonra maçlara çıkmanın heyecanını mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Ocağı ile eşleşmenin de mutluluğunu yaşıyoruz.

Sonuçta son 4’e kalan takımların hepsi kupayı müzesine götürmeyi isteyecek. Şartlar eşittir. Hak eden kupayı müzesine götürecektir.

Ligde 1 – 2 maç dışında genellikle rotasyona gideceğiz. Çünkü bizim için bu sezon öncelik kupadır. Bu nedenle de kimse spekülasyon yapmasın. Şimdiden söylüyorum, biz kupa maçlarına daha hazır çıkabilmek için lig maçlarını antrenman maçı olarak değerlendireceğiz.”