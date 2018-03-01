Vehbi’ye 45 gün ceza

Yenicami – Çetinkaya maçı sonrasında yaşanan olaylardan sonra Çetinkaya başkanı Asım Vehbi’ye 45 gün hak mahrumiyeti cezası, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 maç saha kapatma cezası ve 3,000 TL para cezası verildi

Kıbrıs Türk Futbol federasyonu Disiplin Kurulu, 20. Hafta maçları ile ilgili olarak kararlarını açıklarken haftanın cezalılarını ve cezalarını açıkladı.

Alınan kararlar şöyle:

“Yalova Alsancak Yeşilova, K-Pet Süper lig müsabakasında yedek kulübesinden oyun alanına girerek hakeme fiili müdahalede bulunan Alsancak Yeşilova kaleci antrenörü Nuri Emre Ersoy’a, 18 maç ceza verildi.

Yenicami – Çetinkaya maçı sonrasında yaşanan olaylardan sonra Çetinkaya başkanı Asım Vehbi’ye 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte başkanı olduğu kulübe 1,000 TL para cezası verildi. Çetinkaya’ya taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle1 maç saha kapatma cezası ile birlikte 2,000 TL para cezası verildi.

Osman E. Mehmet Stadı’nda oynanan, Yeni Boğaziçi – Doğan Türk BirliğiU 21 Süper Lig maçında, hakeme fiili müdahalede bulunan Yeni Boğaziçi futbolcusu Emre Akbelli’ye 10 maç ceza verildi. Lapta – Doğancı U 21 Bölgesel lig Batı grubu maçında Doğancı 7-0 hükmen mağlup sayıldı. GAÜ ÇTSK – Yalova arasında oynanan U21 Süper Lig maçında skor 4-2 iken GAÜ ÇTSK oyuncu sayısının 6 kişiye düşmesi nedeni ile maç 3-0 Yalova leyhine tescil edildi.

Kırmızı Kart cezalıları

Kehinde, Binatlı 1 maç

Sercan Çoban, Kaymaklı,1 maç

Mehmet Kaygısız, Kaymaklı, 2 maç

Hacı Ziya, Yeşilova, 1 maç

Barine Eko, Çetinkaya, 1 maç

Yunus Kalaycı, Çanakkale, 3 maç

Fırat Güngör, Görneç, 1 maç