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Vedat Muriç resmen Fenerbahçe'de

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Vedat Muriç resmen Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe, Vedat Muriç transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'un ardından Kosovalı santrforla da anlaşma sağladı.

25 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak.Başarılı oyuncu daha sonra Topuk Yaylasındaki kampa katılacak.

Fenerbahce Rizespor'a bu transfer için 3.5 milyon euro bonservis ve ikisi bonservisiyle ikisi kiralik toplam 4 oyuncu verecek.

Fenerbahçe'nin, sezon öncesi Muriç ile birlikte transfer ettiği oyuncu sayısı 5'e yükseldi.

Sarı-lacivertli kulüp, daha önce Murat Sağlam, Max Kruse, Emre Belözoğlu ve Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katmıştı.

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