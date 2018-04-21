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Ve şampiyon Yenicami

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K-Pet Süper Lig’de Yenicami konuk olduğu Gençlik Gücü karşısında sahadan 1-0 galip ayrılması sonucunda en yakın takipçisi Doğan Türk Birliği’nin de mağlup olmasıyla bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Ve şampiyon Yenicami
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Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Ferhat Tuna, Özal Çağlayan

Gençlik Gücü: Seyit, Hakan (Abdullah), Ali, Gökhan, Yusuf, Mujeci, Hüseyin, Sezgin, Debola, Derviş (Agit), Özcan (Ahmet Can)

Yenicami: Ercan, Oladele, Salih (Hasan), Mehmet Altın, Behiç , Tansel, Mehmet Göktaş, Ebuka, John Okoli, Farouk (Ünal), Yasin (Emin)

Gol: 54.Dk Tansel (Yenicami)

K-PET Süper Lig'in  haftasında Gençlik Gücü'nü deplasmanda zor da olsa mağlup etmeyi başaran Yenicami, en yakın takipçisi DTB'nin mağlup olmasıyla ligin bitimine  iki hafta kala 2017-2018 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Yenicami böylece üst üste ikinci şampiyonluğunu kazandı.

30.Dk:  Yenicami'de Faruk  kalecisi Ercan'a geri pas yapmak istedi ancak aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı top Ercan'dan sekerek boşta kaldı. Yenicami savunması zamanında müdahale ederek bu topu uzaklaştırdı.

35.Dk: Yenicami atağında Salih soldan topu ceza sahasına ortaladı. Ebuka'nın kafa vuruşunda kaleci Seyit gole izin vermedi.

52.Dk: Gençlik Gücü atağında Debola ceza sahası içerisinde topla buluştu ve vuruşunu yaptı ancak top dışarıya gitti.

54.Dk: Yenicami atağında Okoli sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Tansel'in kafa vuruşunda top filelere gitti. Gençlik Gücü 0-1 Yenicami

80.Dk:  Yenicami atağında Okoli ceza sahası dışından etkili vurdu ancak kaleci Seyit topu kornere çeldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Yenicami mücadelenin son düdüğüyle birlikte  şampiyonluğunu ilan etti.

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